Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε λίγο πριν από τις 12 σήμερα (14/3) το μεσημέρι, ο 23χρονος που συνελήφθη για το φονικό επεισόδιο που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των αρχών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα – όπως κατέθεσε – βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, η ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο δεξί μάτι, διαπίστωσε χτυπήματα κάποια από τα οποία με σφυρί στα γόνατα και τα χέρια.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του 23χρονου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του φονικού επεισοδίου. Πηγές που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για προσωπικές ή οπαδικές διαφορές. Τόσο ο 23χρονος όσο κι ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται – εξάλλου – δύο επιθέσεις που φαίνεται να συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες σε επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 23χρονου, κι όπου εργάζεται ο ίδιος, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για περιστατικά, στην μία περίπτωση με σπάσιμο τζαμαρίας και στην άλλη με ρίψη καπνογόνου- το ένα εξ αυτών καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ ερευνάται τυχόν σύνδεση με το έγκλημα στην Καλαμαριά.

Μαχαιριά στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

Σύμφωνα με το thestival, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Δύο άτομα αναζητά η Αστυνομία

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου σε τηλεοπτικό σταθμό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι «στη δικογραφία υπάρχουν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ένας εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την πλευρά του θύματος. Φαίνεται ότι τα άτομα αυτά βρισκόντουσαν μαζί με το θύμα τη στιγμή της επίθεσης. Είναι κατηγορούμενα για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό».

Μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που έπεσε νεκρός, απέρριψε αρχικά τους ισχυρισμούς του 23χρονου πως βρισκόταν σε άμυνα, ενώ τόνισε πως η οικογένεια του νεαρού βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση αφού “χάθηκε τόσο άδικα η ζωή ενός 20χρονου”.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα στυγερό έγκλημα καθώς όπως είπε “υπάρχει κατ’ επανάληψη τρώση του θύματος” και χαρακτήρισε απερίγραπτη τη συμπεριφορά του 23χρονου ο οποίος φαίνεται πως ήταν εκείνος που κατάφερε τα θανάσιμα τραύματα με μαχαίρι στον 20χρονο.

Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της οικογένειας κάλεσε όσους γνωρίζουν περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσουμε με τις αρχές για δώσουν περισσότερες πληροφορίες. “Οι γονείς είναι σε καταστολή, ο 20χρονος ήταν μοναχοπαίδι, ένα παιδί της διπλανής πόρτας. […] Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια γι’ αυτό το παιδί. […] Όσα ακούστηκαν περί τιμωρού σπιλώνουν τη μνήμη του”, εξήγησε ο Παρασκευάς Σπυράτος.