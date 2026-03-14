Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης οδηγείται ο 23χρονος που συνελήφθη για το φονικό επεισόδιο με θύμα 20χρονο, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο 23χρονος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών αρχών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Στην αρχική του κατάθεση ο νεαρός ισχυριζόταν ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε αγνώστους χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Επίσης, υποστήριξε ότι το μαχαίρι το βρήκε στον δρόμο ενώ δεχόταν την επίθεση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπεσε από κάποιον που τον χτυπούσε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε τους αρχικούς του ισχυρισμούς και ανέφερε ότι τα άτομα με τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή ήταν τρία, όσα φαίνονται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Επίσης παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του και αποκάλυψε ότι γνώριζε τον 20χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης

Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Τρεις νεαροί με κουκούλες βγαίνουν τρέχοντας από την οδό Παπαδημητρίου.

Στη διασταύρωση με την οδό Αργοναυτών ο ένας από αυτούς αποσπάται από την παρέα. Λίγο μετά φαίνεται να παραπατά, πέφτει πάνω στον κάδο απορριμμάτων και σωριάζεται στο έδαφος. Περαστικός βλέποντας το τι συμβαίνει φωνάζει τους φίλους του 20χρονου να γυρίσουν πίσω και σπεύδει για βοήθεια.

Ήταν περίπου 10 το βράδυ όταν το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον πνεύμονα λίγα μέτρα πιο μακριά από τα σημείο όπου κατέρρευσε. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κατέφθασαν άμεσα και διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά ήταν αργά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο 20χρονος δέχτηκε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, με το ένα τραύμα να είναι αριστερά στον θώρακα και το δεύτερο δεξιά στην πλάτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί», λέει ο πατέρας του θύματος

Σοκαρισμένοι παραμένουν συγγενείς και φίλοι του 20χρονου. Όπως ανέφεραν, επρόκειτο για ένα ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε προβλήματα. Στη γειτονιά γνώριζαν ότι υποστήριζε τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να θεωρείται φανατικός οπαδός.

«Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Περιμένουμε να μάθουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ήταν το καλύτερο παιδί και δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες», δήλωσε ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Τα πιθανά κίνητρα που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι πιθανές οπαδικές διαφορές, καθώς ο 23χρονος φέρεται να είναι οπαδός του Άρης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με ομάδες αυτόκλητων «τιμωρών» παιδεραστών, οι οποίες, μέσω κοινωνικών δικτύων, φέρονται να έκλειναν ραντεβού με άτομα που θεωρούσαν ύποπτα και στη συνέχεια τους επιτίθονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, υπάρχουν στοιχεία ότι το 20χρονο θύμα ενδεχομένως σχεδίαζε επίθεση μαζί με δύο φίλους του εναντίον του 23χρονου, ο οποίος κατοικεί στην ίδια περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο φερόμενος δράστης όσο και το θύμα δεν έχουν ποινικό μητρώο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και ένα τρίτο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ενδέχεται να είχαν προσωπικές διαφορές ή κάποια προηγούμενη γνωριμία.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν στο περιστατικό συμμετείχαν και άλλα άτομα.