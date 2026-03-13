Συνελήφθη 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον θάνατο 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε νωρίς το απόγευμα στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ κινούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία άρχισαν να τον χτυπούν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους γνωρίζω», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε δίπλα του ένα μαχαίρι —το οποίο, όπως ισχυρίστηκε αρχικά, δεν ήταν δικό του— και το πήρε για να αμυνθεί. Υποστήριξε επίσης ότι δεν γνωρίζει ποιον τραυμάτισε και με ποιον τρόπο, ενώ δήλωσε ότι και ο ίδιος φέρει τραύματα από την επίθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 23χρονος στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε μέρος της κατάθεσής του, αναφέροντας ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν τελικά τρεις και παραδεχόμενος πως το μαχαίρι βρισκόταν στην κατοχή του. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι γνώριζε το θύμα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές: μία στον αριστερό θώρακα και μία στην πλάτη, δεξιά. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

«Ήταν το καλύτερο παιδί», λέει ο πατέρας του θύματος

Σοκαρισμένοι παραμένουν συγγενείς και φίλοι του 20χρονου. Όπως ανέφεραν, επρόκειτο για ένα ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε προβλήματα. Στη γειτονιά γνώριζαν ότι υποστήριζε τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να θεωρείται φανατικός οπαδός.

«Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Περιμένουμε να μάθουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ήταν το καλύτερο παιδί και δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες», δήλωσε ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Ντοκουμέντο σοκ από το φονικό

Τα πιθανά κίνητρα που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι πιθανές οπαδικές διαφορές, καθώς ο 23χρονος φέρεται να είναι οπαδός του Άρης Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με ομάδες αυτόκλητων «τιμωρών» παιδεραστών, οι οποίες, μέσω κοινωνικών δικτύων, φέρονται να έκλειναν ραντεβού με άτομα που θεωρούσαν ύποπτα και στη συνέχεια τους επιτίθονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, υπάρχουν στοιχεία ότι το 20χρονο θύμα ενδεχομένως σχεδίαζε επίθεση μαζί με δύο φίλους του εναντίον του 23χρονου, ο οποίος κατοικεί στην ίδια περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο φερόμενος δράστης όσο και το θύμα δεν έχουν ποινικό μητρώο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και ένα τρίτο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ενδέχεται να είχαν προσωπικές διαφορές ή κάποια προηγούμενη γνωριμία.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν στο περιστατικό συμμετείχαν και άλλα άτομα.