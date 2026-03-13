Δύο τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκαν στο σώμα του 20χρονου που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου μεταφέρθηκε η σορός του νεαρού. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για τις απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής προχώρησε σε αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.