Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι επιδιώκει να διχάσει την Ευρώπη, σύμφωνα με συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Financial Times.

«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η στάση της Ουάσιγκτον παραπέμπει σε τακτικές αντιπάλων της ΕΕ, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια προσέγγιση στις διατλαντικές σχέσεις.