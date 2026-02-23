Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εισηγηθεί την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις Βρυξέλλες σε βάρος της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση της χώρας ενός νόμου περιορισμένης αμνηστίας για ορισμένους κρατουμένους.

«Θα προτείνω να άρουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ντέλσι Ροδρίγκες. Εάν θα έχουμε ομοφωνία, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμη», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών τοποθετήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, είχε καλέσει την ΕΕ να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ενίσχυση του διαλόγου με το Καράκας.