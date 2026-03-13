Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, όπως μεταδίδουν τα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Στο ποδόσφαιρο, στις 19.30 το Novasports2 μεταδίδει το παιχνίδι Μαγδεμβούργο – Ντάρμσταντ, ενώ στις 21.30 το Novasports3 παρουσιάζει την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι. Στις 21.45, το CosmoteSport2 προβάλλει το Τορίνο – Πάρμα, ενώ στις 22.00 το Novasports1 δείχνει το Αλαβές – Βιγιαρεάλ και το CosmoteSport5 το Ρέξαμ – Σουόνσι.

Στο μπάσκετ, στις 21.00 το Novasports4 μεταδίδει το Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα, στις 21.30, το Novasports Prime προβάλλει το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ και το Novasports Start το Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στο βόλεϊ, στις 21.00 η ΕΡΤ2 Σπορ μεταδίδει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ενώ στο τένις, το Novasports6 παρουσιάζει τους δύο ημιτελικούς του WTA 1000 στο Indian Wells: τον πρώτο στις 01.00 και τον δεύτερο στις 03.00.

Αύριο, το αθλητικό ενδιαφέρον συνεχίζεται με το ποδοσφαιρικό ματς Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα στις 15.00 από το Mega News, ενώ την Κυριακή στις 15.00 το ίδιο κανάλι μεταδίδει το Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ και στις 17.00 το πολο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.