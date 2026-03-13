Οι ποδοσφαιρικές λιτανείες σε περιόδους ξηρασίας μεγάλων επιτυχιών και τίτλων ακολουθούν μια συγκεκριμένη πορεία. Ξεκινούν από τις εσωτερικές διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο και συνεχίζουν εκτός συνόρων.

Ο Παναθηναϊκός πάει κόντρα στο δόγμα επιλέγοντας την πιο δύσκολη διαδρομή. Ξεκίνησε από την Ευρώπη με προορισμό στα καθ’ ημάς. Μια παραδοξότητα που εν πολλοίς οφείλεται στον προπονητή του Ράφα Μπενίτεθ.

Μέχρι πριν από τρεις αγωνιστικές οι Πράσινοι έδιναν σκληρή μάχη για να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Σούπερ Λιγκ.

Το ποσοστό ηττών των Πρασίνων στη Σούπερ Λιγκ βρίσκεται στο 20,8% όταν στην Ευρώπη, παίζοντας με σαφώς πιο ισχυρούς αντιπάλους, βρίσκεται στο 18,2%. Το στοιχείο που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο συνδέεται άμεσα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Επί ημερών του ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος σε οκτώ αγώνες όταν στις εγχώριες διοργανώσεις έχει υποστεί έξι ήττες.

Δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη στατιστική του Ισπανού σε όσες ομάδες έχει εργαστεί.

Ο 65χρονος Ισπανός πάντοτε διέπρεπε στις διεθνείς διοργανώσεις, με τον μέσο όρο συγκέντρωσης βαθμών στην καριέρα του να βρίσκεται στο 1,98 όταν στα εθνικά πρωταθλήματα είναι μόλις 1,64 και στα εθνικά Κύπελλα 1,79.

Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού το κοντράστ είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ηττα από τον Βόλο αλλά νίκη επί της Μπέτις. Είναι βέβαιο πως οι επιτυχίες στην Ευρώπη ενισχύουν την ψυχολογία των παικτών. Κανείς όμως δεν μπορεί να προδικάσει πως ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Μπενίτεθ το γνωρίζει πολύ καλά από την εμπειρία που είχε στις προηγούμενες ομάδες του. Οι εσωτερικές επιτυχίες με τα διεθνή τρόπαια σπάνια λειτούργησαν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή της Λίβερπουλ. Υπό τις οδηγίες του Ισπανού κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ στον δραματικό τελικό του 2005 στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο τη Μίλαν και την επόμενη σεζόν κατετάγη τρίτη στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το 2007 έφτασε ξανά στον τελικό (ηττήθηκε από τους Ροσονέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας) και την επόμενη χρονιά κατετάγη τέταρτη στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η Σούπερ Λιγκ δεν είναι βέβαια Πρέμιερ Λιγκ και ίσως επιτέλους ο Μωυσής του ποδοσφαίρου να βρει τον δρόμο για τη Γη της Επαγγελίας, την κατάκτηση του τίτλου.