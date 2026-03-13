Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί μία από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές του σεζόν των τελευταίων δεκαετιών, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο στη φετινή πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η επικράτηση με 1-0 επί της Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τους «πράσινους». Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα έφτασε συνολικά τους 13.250 βαθμούς στη φετινή ευρωπαϊκή συγκομιδή, επίδοση που αποτελεί την τρίτη καλύτερη του συλλόγου μέσα στον 21ο αιώνα.

Για να βρεθεί μια χρονιά με μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών, πρέπει να επιστρέψει κανείς στη σεζόν 2002/03. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από την Πόρτο, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο. Εκείνη τη χρονιά το «τριφύλλι» είχε συγκεντρώσει 15.000 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 22η θέση στην κατάταξη της UEFA.

Η κορυφαία επίδοση του συλλόγου

Η κορυφαία επίδοση που είχε ο σύλλογος στον 21ο αιώνα καταγράφηκε τη σεζόν 2001/02, όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League, πριν αποκλειστεί από την Μπαρτσελόνα. Σε εκείνη την πορεία οι «πράσινοι» είχαν συγκεντρώσει 18.000 βαθμούς, φτάνοντας μέχρι την 33η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Μετά τη φετινή νίκη απέναντι στη Μπέτις, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην 43η θέση της τρέχουσας βαθμολογίας της UEFA. Από τις ελληνικές ομάδες, πιο ψηλά βρίσκονται ο Ολυμπιακός, που καταλαμβάνει την 32η θέση με 15.750 βαθμούς, και η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την πορεία της στο Conference League και βρίσκεται στην 33η θέση με 15.000 βαθμούς.