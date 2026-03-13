Η EuroLeague ανακοίνωσε την έναρξη της τρίτης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που καταγράφηκε στις δύο πρώτες φάσεις, η διοργανώτρια αρχή ετοιμάζεται να διαθέσει ένα ακόμη πακέτο εισιτηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να βρεθούν στο κορυφαίο γεγονός της ευρωπαϊκής σεζόν στο μπάσκετ.

Η νέα φάση πώλησης θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου, μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της EuroLeague. Στις προηγούμενες περιόδους διάθεσης, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν ιδιαίτερα έντονο, με εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του μπάσκετ να επιχειρούν να εξασφαλίσουν μια θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο δρόμος προς το Final Four της EuroLeague Athens του 2026, που παρουσιάζεται από την Etihad, συνεχίζεται με πρωτοφανή παγκόσμια ζήτηση, καθώς η πώληση εισιτηρίων εισέρχεται στην τρίτη δημόσια φάση της στις 17 Μαρτίου στις 10:00 CET.

Μετά από δύο πλήρως sold out παράθυρα δημόσιας πώλησης, η Φάση 3 θα προσφέρει στους οπαδούς μια ακόμη ευκαιρία να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Η Φάση 1, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, είδε περισσότερους από ένα εκατομμύριο οπαδούς να συνδέονται με την πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων, με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να εξαντλούνται σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Η Φάση 2, η οποία άνοιξε στις 26 Φεβρουαρίου, ήταν επίσης πλήρως sold out λίγο μετά την έναρξη, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την εξαιρετική απήχηση και την παγκόσμια εμβέλεια της εκδήλωσης επίδειξης της EuroLeague.

Η συντριπτική ζήτηση υπογραμμίζει τη μοναδική ατμόσφαιρα και τη σημασία του Final Four, με οπαδούς από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο να είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν ζωντανά την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Η τρίτη φάση δημόσιας πώλησης εισιτηρίων θα ανοίξει επίσημα την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET. Κάθε υπόλοιπη φάση πωλήσεων θα περιλαμβάνει περιορισμένη κατανομή σε πολλαπλές κατηγορίες τιμών και αναμένεται και πάλι υψηλή ζήτηση.

Η τελική φάση πωλήσεων θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, στρατηγικά τοποθετημένη που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Κανονικής Σεζόν, καθώς δέκα ομάδες παραμένουν στην κούρσα για μια θέση στο Final Four.

Όλες οι φάσεις ακολουθούν μια πολιτική δίκαιης πρόσβασης: οι οπαδοί που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε επόμενες φάσεις. Αυτό το μέτρο εξασφαλίζει ευρύτερη πρόσβαση στην διοργάνωση. Κάθε οπαδός μπορεί να αγοράσει έως και δύο εισιτήρια ανά συναλλαγή.

Οι οπαδοί πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EuroLeague ID για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Μόλις συνδεθούν, θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες.

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST). Την Κυριακή 24 Μαΐου, ο αγώνας πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 CEST), πριν η σεζόν κορυφωθεί με τον αγώνα πρωταθλήματος στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST), όταν θα στεφθεί ο νέος πρωταθλητής της EuroLeague.

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 Athens που παρουσιάζεται από την Etihad είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com».