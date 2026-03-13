Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τοποθετήθηκε για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενότητας και εσωκομματικού διαλόγου. Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι επιλέγει να εκφράζει τις διαφωνίες του εντός των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

«Σε ό,τι αφορά εμένα, έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλάκης επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που έχει εκφράσει δημόσια προβληματισμό ή κριτική, αλλά και άλλα στελέχη του κόμματος. «Πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται», σημείωσε.

Τόνισε ακόμη ότι η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν μπορούν να οικοδομηθούν μέσα από διαδικασίες διαγραφών. «Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, υπογράμμισε ότι πάντοτε ακολουθούσε τη γραμμή του κόμματος στις κρίσιμες ψηφοφορίες. «Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον», είπε.

Καταλήγοντας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χαρακτήρισε την παράδοση της έδρας από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως πράξη πολιτικής συνέπειας και σεβασμού προς την παράταξη. «Το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης», κατέληξε.