Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία -και όχι γιατί κανείς δεν ήξερε πως ο βουλευτής Αρκαδίας και ως χθες αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Νικήτα Κακλαμάνη ήρθε μιάμιση μέρα μετά την συνέντευξη του βουλευτή Αρκαδίας που άναψε φωτιές, καθώς στην Χαριλάου Τρικούπη ερμήνευσαν την φράση «oι προηγούμενες εκλογές έφτιαξαν μία νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον πρόεδρο την κατάσταση για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά» ως προτροπή ο πρόεδρος του κόμματος να μπει υπό επιτροπεία.

Τα νεύρα, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει αρκετές μέρες νωρίτερα, όταν η τοποθέτηση Κωνσταντινόπουλου για τον Πέδρο Σάντσεθ και τις εξοπλιστικές σχέσεις Ισπανίας-Τουρκίας θεωρήθηκε πως υπερέβη τα εσκαμμένα, «θόλωνε το μήνυμα» του κόμματος και «πρόσφερε υπηρεσίες στην κυβέρνηση». Η απόφαση για την διαγραφή, σε κάθε περίπτωση, φέρεται πως «κλείδωσε» την Τετάρτη το βράδυ (11/03), μετά την συνέντευξη που προκάλεσε τον θυμό της ηγεσίας, όμως επελέγη να ανακοινωθεί μετά την συζήτηση στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και μετά την συζήτηση στην Βουλή για τις ενεργειακές συμφωνίες, στην οποία θα έκανε παρέμβαση ο Ανδρουλάκης.

Από την μεριά της, η Χαριλάου Τρικούπη απέδωσε στον Κωνσταντινόπουλο πρόθεση να δημιουργήσει «τεχνητό εσωκομματικό πρόβλημα», καθώς «δεν βρήκε μια λέξη να πει» για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα». Παράλληλα, επιτελικά στελέχη σημείωναν πως «ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας. Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Σε αυτή την φράση στάθηκαν έμπειρα στελέχη ήδη από τα πρώτα λεπτά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, για να σχολιάσουν πως η πλευρά Ανδρουλάκη θέλησε να κάνει επίδειξη ισχύος λίγες μέρες πριν από τις εκλογές των συνέδρων και λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ -κάποιοι επεσήμαιναν πως ο Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα πλήρους ελέγχου του κόμματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μια ομάδα στελεχών κοντά στον πρόεδρο δεν έκρυβε την ικανοποίησή της με ό,τι συνέβη («σήμερα είναι μέρα χαράς», είπε επιτελικό στέλεχος σε συνομιλητή του χθες το βράδυ), όμως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανησυχούσαν τι μπορεί αυτή η επιλογή να πυροδοτήσει ενόψει συνεδρίου ή αναρωτιούνταν για το μήνυμα που στέλνει η ηγεσία, την στιγμή της διεύρυνσης να διαγράφει τον πιο παλιό βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο λόγος της διαγραφής συζητήθηκε εξίσου, καθώς άλλα στελέχη εκτιμούσαν πως επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση που δεν είχε να κάνει με την ιδεολογική ή πολιτική τοποθέτηση του Κωνσταντινόπουλου, αλλά ήταν προσωπική για τον πρόεδρο του κόμματος. Ολοι έθεταν επί τάπητος το τάιμινγκ, που ενισχύει την εσωστρέφεια λίγες μέρες πριν από το συνέδριο που έχει περιγραφεί ως «εφαλτήριο» και ως «μεγάλη ευκαιρία» για το μεγάλο βήμα του ΠΑΣΟΚ.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», ανέφερε ο ίδιος ο Κωνσταντινόπουλος στην δήλωσή του -ο βουλευτής Αρκαδίας εκλέγεται επί 17 συναπτά χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρειά του και λόγω της διαγραφής του χάνει και την θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, για την οποία τώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει κάποιον άλλο. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Κωνσταντινόπουλος δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα (αυτού του είδους οι αποφάσεις είναι αρμοδιότητα της ΕΔΕΚΑΠ, στην οποία ο Κωνσταντινόπουλος δεν έχει -ως τώρα- παραπεμφθεί).

Ο Κωνσταντινόπουλος ενημερώθηκε για την διαγραφή του από τα ΜΜΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε προηγηθεί καμία επαφή του ούτε με τον Ανδρουλάκη ούτε με επιτελικά στελέχη στο κόμμα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στελέχη που δεν είδαν με κακό μάτι την διαγραφή του σχολίαζαν πως ο επόμενος σταθμός του είναι η ΝΔ, όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον ως τώρα -ο ίδιος ο Κωνσταντινόπουλος, πριν την διαγραφή του, είχε τονίσει πολλές φορές πως αν ήθελε να γίνει υπουργός της ΝΔ θα το είχε ήδη κάνει.