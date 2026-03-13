Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δυσάρεστες καταστάσεις. Μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και αλλάζουν την πορεία των γεγονότων.

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ορέστη παίρνει νέα τροπή, καθώς εντοπίζονται στοιχεία που στρέφουν την έρευνα προς τη Χριστιάνα.

Ο Στέφανος και η Βασιλική βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο.

Η Ισμήνη έχει δεθεί με το μωρό και ανακοινώνει στον Κωνσταντίνο ότι δεν θέλει να το αποχωριστεί μετά τη γέννα.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 23:00:

Επεισόδιο 95 (Δευτέρα 16 Μαρτίου)

Η ανάσυρση του καμένου αυτοκινήτου του Ορέστη από τη θάλασσα, ενισχύει τις υποψίες της Μαρουσώς σχετικά με το ποιος είναι αναμεμειγμένος στην υπόθεση εξαφάνισης του Ορέστη. Η σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής είναι ακόμα τεταμένη και οποιαδήποτε προσπάθεια του Στέφανου να κάνουν κάποια συζήτηση πέφτει στο κενό, καθώς η Βασιλική δεν θέλει καμία κουβέντα για το θέμα της μετακόμισης στη Γερμανία. Παράλληλα, ο Λυκούργος είναι ψυχρός απέναντι στη Χάιδω, αφού πιστεύει ότι επηρεάζει αρνητικά τη Βασιλική και φέρεται εγωιστικά. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι ανασύρθηκε το αυτοκίνητο του Ορέστη χωρίς όμως να βρεθεί ο ίδιος μέσα και η Αλεξάνδρα δεν ξέρει πια τι να πιστέψει. Η Ισμήνη δεν είναι καλά και ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με τη Φρύνη. Έτσι, εκείνη από αντίδραση βγαίνει για φαγητό με τον Παρασκευά, πράγμα που θα ενοχλήσει πολύ τον Κωνσταντίνο. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και η κατάθεση της ξαδέλφης του Δημοσθένη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Ασπασία. Ο Παυλής, έχοντας δίπλα του τον Μανώλη, επιτίθεται σε έναν από τους βιαστές της Δάφνης, ο οποίος όμως τους κάνει μήνυση και καλούνται να περάσουν αυτόφωρο, με κίνδυνο να μαθευτεί η δραματική ιστορία της Δάφνης.

Επεισόδιο 96 (Τρίτη 17 Μαρτίου)

Η Δάφνη μαλώνει με τον Παυλή όταν μαθαίνει ότι έδειρε τους τρεις άντρες, ενώ εκείνος την διαβεβαιώνει ότι το παρελθόν της δεν θα βγει στην επιφάνεια. Η Βασιλική κι ο Στέφανος βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει τα «θέλω» του για τον άλλο, ενώ ο αντικαταστάτης του Στέφανου φτάνει στο χωριό. Η Χριστιάνα φτάνει στην Αρεόπολη και τα

ξαναβρίσκει με τον Μιχάλη. Ο Τζον, από την άλλη, εξακολουθεί να υποψιάζεται πως κάτι τρέχει με την Αθηνά κι οι δυο άντρες συγκρούονται. Η Αλεξάνδρα βλέπει τον Ρούσσο στη Μάνη και αυτή τη φορά στέλνει τελεσίγραφο στον Αντώνη. Ο Πότης συνειδητοποιεί πως δεν έχει καμία τύχη με τη Μυρτώ, ενώ η Αριάδνη ενοχλείται που έριξε τα μάτια της στον Κουράκο. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, στο εδώλιο ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί. Ο Λυκούργος, όμως, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει. Η Ισμήνη, φορτισμένη από την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, λέει στον Κωνσταντίνο ότι της είναι αδύνατον να αποχωριστεί το μωρό μετά τη γέννα.

Επεισόδιο 97 (Πέμπτη 19 Μαρτίου)

Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Ο Τζον επιχειρεί να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει. Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με τη Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του. O Στάθης καλείται να καταθέσει στη δίκη, παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του. Στο αστυνομικό τμήμα, η Αριάδνη, με προκλητικό τρόπο, δείχνει στη Μυρτώ σε ποιον «ανήκει» ο Γιώργης, πυροδοτώντας καινούριες εντάσεις. Η Ισμήνη μπαίνει στο γραφείο του Κωνσταντίνου τη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Φρύνη. Η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA