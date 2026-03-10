Οι εντάσεις, τα μυστικά και οι παρεξηγήσεις φέρνουν νέα αναστάτωση στις ζωές των ηρώων της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς».

Παλιές υποθέσεις επανέρχονται στο προσκήνιο και οι αποφάσεις που παίρνονται εν θερμώ οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Απόψε στις 23:00:

Η κόντρα ανάμεσα στη Βασιλική και τον Στέφανο συνεχίζεται σε έντονους ρυθμούς και η Μαλένα κρυφακούει έναν από τους καβγάδες τους. Ο Στέφανος αναγκάζεται να πει τη μισή αλήθεια στη μικρή, η οποία δηλώνει έτοιμη να τον ακολουθήσει κι ας μην έχει καταλάβει που θα πάνε. Η Αιμιλία ανεβάζει πυρετό κι ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με την Φρύνη, δημιουργώντας της υποψίες ότι μπορεί τελικά να μη χωρίσει. Η Μαρουσώ ερευνά την ύποπτη εξαφάνιση του Ορέστη, ενώ η Αλεξάνδρα αρχίζει να υποψιάζεται ότι υπήρχε άλλη γυναίκα στη ζωή του. Η παρεξήγηση ανάμεσα στον Πότη και τη Μυρτώ συνεχίζεται, με το μπέρδεμα να μεγαλώνει. Ο Παυλής, με σύμμαχο τον Μανώλη, αποφασίζει να εκδικηθεί αυτούς που κακοποίησαν τη Δάφνη. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται, με τον Παρασκευά και τον Κουράκο να καταθέτουν. Η Μαργαρίτα ετοιμάζεται να κατέβει στην Κρήτη για να συμπαρασταθεί στην Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη μαθαίνει ότι ο Ορέστης της είχε πει ένα μεγάλο ψέμα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA