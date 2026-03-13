Τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Κύμης, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας έχουν κλείσει, ενώ στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις.

