Το επίσημο κανάλι του στο Telegram αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα εκδώσει το πρώτο του μήνυμα, την ώρα που σύμφωνα με μαρτυρία στη Daily Mail ο ίδιος βρίσκεται στη ΜΕΘ.