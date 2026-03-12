Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη στα ανοικτά των ακτών της ανατολικής κομητείας Χουαλιέν της Ταϊβάν, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία του νησιού, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές.
Κόσμος
Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ταϊβάν – Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές
Κόσμος
Σε λίγη ώρα το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Είναι σε κώμα» γράφει η Daily Mail
Το επίσημο κανάλι του στο Telegram αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα εκδώσει το πρώτο του μήνυμα, την ώρα που σύμφωνα με μαρτυρία στη Daily Mail ο ίδιος βρίσκεται στη ΜΕΘ.
Κόσμος
Ισραήλ: Ανακοίνωσε πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση Ιράν – H δορυφορική εικόνα των IDF
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF δημοσίευσαν φωτογραφία από την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν την εγκατάσταση «Taleqan»
Κόσμος
«Η μητέρα μου με έσωσε»: Συγκλονίζει μοντέλο που γλίτωσε από το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν
Η Γκλάουσια Φεκέτε αναρωτιέται τι θα είχε συμβεί αν είχε παρακούσει τη μητέρα της και είχε πάει στη Νέα Υόρκη