Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη στα ανοικτά των ακτών της ανατολικής κομητείας Χουαλιέν της Ταϊβάν, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία του νησιού, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές.

