Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρσοβίας αποφάσισε την απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εμπορικά καταστήματα της πρωτεύουσας της Πολωνίας. Η χώρα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θανάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των οχλήσεων, όπως η διατάραξη της κοινής ησυχίας και οι συμπλοκές, που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ τις βραδινές ώρες. Παρόμοιες απαγορεύσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το μέτρο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά από τον Νοέμβριο σε δύο συνοικίες της Βαρσοβίας –μεταξύ αυτών και το κέντρο της πόλης– όπου απαγορευόταν η πώληση αλκοόλ από καταστήματα και πρατήρια καυσίμων μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ. Από την 1η Ιουνίου η ρύθμιση θα επεκταθεί σε ολόκληρη την πόλη.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη υιοθετήσει μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Κρακοβία, το Σέτσιν, το Λοτς και το Βρόκλαβ, στο πλαίσιο πολιτικών περιορισμού της νυχτερινής κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2022, η Πολωνία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Σλοβενία, όσον αφορά τους θανάτους που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή ακόμη και αφαίρεση της άδειας πώλησης αλκοολούχων ποτών. Η πώληση θα επιτρέπεται μόνο σε εστιατόρια, μπαρ, χώρους διασκέδασης και στα Duty Free του αεροδρομίου Σοπέν της Βαρσοβίας.