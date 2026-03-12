Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας προσφέρουν πλούσιο πρόγραμμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του πόλο και του στίβου, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο ποδόσφαιρο, η δράση ξεκινά στις 19.45. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπέτις (ΑΝΤ1, COSMOTESPORT3), ενώ την ίδια ώρα μεταδίδονται οι αγώνες Μπολόνια – Ρόμα (COSMOTESPORT5), Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο (COSMOTESPORT9), Λιλ – Άστον Βίλα (COSMOTESPORT8) και Στουτγάρδη – Πόρτο (COSMOTESPORT7).

Στις 22.00 συνεχίζεται το πρόγραμμα με τις αναμετρήσεις Τσέλιε – ΑΕΚ (COSMOTESPORT4), Γκενκ – Φράιμπουργκ (COSMOTESPORT5), Θέλτα – Λυών (COSMOTESPORT9), Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας (COSMOTESPORT8) και Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ (COSMOTESPORT3).

Μπάσκετ, πόλο και στίβος

Στο μπάσκετ, στις 20.00 η Μονακό αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (NOVASPORTS4), ενώ στις 22.00 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις (NOVASPORTS PRIME).

Στο πόλο, στις 17.30 η Βουλιαγμένη κοντράρεται με τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2), ενώ στο στίβο, στις 19.00, η ΕΡΤ2 μεταδίδει το διεθνές μίτινγκ επί κοντώ από τη Σουηδία.