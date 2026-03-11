Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με κορυφαίες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σημαντικά παιχνίδια από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ποδόσφαιρο

Στις 19:45, το COSMOTE SPORT 2 μεταδίδει την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Ακολουθούν στις 22:00 οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (MEGA και COSMOTE SPORT 2), Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (COSMOTE SPORT 5) και Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι (COSMOTE SPORT 3).

Μπάσκετ

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 στην ΕΡΤ2 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ – Περιστέρι. Στις 19:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας (COSMOTE SPORT 4), ενώ την ίδια ώρα το Ανκαρα – Μανρέσα προβάλλεται στο NOVASPORTS 4.

Στις 20:00, η ΕΡΤ2 μεταδίδει τον αγώνα Κροατία – Ελλάδα (Γ), ενώ παράλληλα το NOVASPORTS START δείχνει το Μπουντούτσνοστ – Κλουζ και το NOVASPORTS 5 το Τσεντεβίτα Ολίμπια – Νάινερς Κέμνιτς.

Στις 21:00, το COSMOTE SPORT 9 προβάλλει το Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου και το NOVASPORTS PRIME τον αγώνα Βενέτσια – Τρέντο. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:45 στο NOVASPORTS 4 με το Βίρτους Μπολόνια – Παρτιζάν.

Βόλεϊ και Τένις

Στις 19:00, το COSMOTE SPORT 7 μεταδίδει το παιχνίδι Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός (Γ). Στις 20:00, οι φίλοι του τένις μπορούν να παρακολουθήσουν το WTA 1000 Indian Wells μέσα από το NOVASPORTS 6.

Χειμερινά Σπορ

Τέλος, στις 15:30 η ΕΡΤ2 παρουσιάζει τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, προσφέροντας συγκίνηση και έμπνευση μέσα από τις προσπάθειες των αθλητών.