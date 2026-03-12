Επιστροφή στους πάγκους «προβλέπει» η γερμανική εφημερίδα Bild για τον Γιούργκεν Κλοπ. Σύμφωνα με το τελευταίο της ρεπορτάζ που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες, ο 58χρονος τεχνικός έχει αποφασίσει να… γυρίσει στη δουλειά και αυτό θα γίνει όχι για χάρη ενός μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου αλλά για την Εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Ο επί σχεδόν μια δεκαετία προπονητής της Λίβερπουλ και νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull, το τελευταίο διάστημα έχει δει το όνομά του να εμπλέκεται με ομάδες-μεγαθήρια, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, σενάρια που πάντως διαψεύστηκαν άμεσα και κατηγορηματικά από την πλευρά του.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Germany are considering Jürgen Klopp as its manager for the 2026 World Cup, reports @BILD! 🇩🇪👔 pic.twitter.com/KapKYyRoAK — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 11, 2026

«Επιστρέφει μετά το Μουντιάλ ο Κλοπ»

Το τελευταίο από αυτά τα δημοσιεύματα πάντως, αυτό της Bild, σημειώνει πως ο Κλοπ δεν είναι ικανοποιημένος από τον ρόλο του στη Red Bull και πως αυτό έχει συνδράμει κατά πολύ στο να πάρει την μεγάλη απόφαση της επιστροφής στο… μετερίζι της προπονητικής. Και αυτό, θα γίνει για την Εθνική Γερμανίας, αμέσως μετά το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής το προσεχές καλοκαίρι!