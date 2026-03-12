Η Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφει την προσοχή της στον Άλεκ Πίτερς στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας Israel Hayom, η ομάδα από το Τελ Αβίβ εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση της φροντ λάιν και ειδικά της θέσης του πάουερ φόργουορντ.

Ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που αξιολογούν οι άνθρωποι του συλλόγου. Η Χάποελ αναζητά παίκτες με ποιότητα και εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Πίτερς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον χάρη στην παρουσία του τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση.

Παρότι στον Ολυμπιακό αγωνίζεται συχνά ως βασικός αναπληρωματικός του Σάσα Βεζένκοφ, ο 29χρονος φόργουορντ έχει χτίσει αξιόπιστο όνομα στη EuroLeague. Διαθέτει σταθερό σκοράρισμα, αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και την ικανότητα να δίνει λύσεις από τη θέση «4», στοιχεία που τον καθιστούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για την ισραηλινή ομάδα.