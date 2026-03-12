Δημοφιλή
Φουρνιέ: «Το 2024 σκέφτηκα να αποσυρθώ – Ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα»
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε σε Μέσο στο εξωτερικό, για όλους και για όλα με ατάκες που θα… συζητηθούν
Χωρίς τον Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός στη μάχη με τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (12/3, 20:00) τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα σημαντικό «διπλό» που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με μία σημαντική απουσία. Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα δοκίμασε […]
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
ΑΕΚ – Τόφας 96-88: Η «Ένωση» πέτυχε το 5/5 με σούπερ Μπάρτλεϊ και φλερτάρει με την πρωτιά
Επιβλητική στη τελευταία περίοδο η ΑΕΚ, επιβλήθηκε της Τόφας με 96-88 και πέτυχε το 5 στα 5 σε νίκες στους «16» του BCL. Το απόλυτο ζει και βασιλεύει για την ΑΕΚ. Στη Sunel Arena η «Ένωση» είχε ορισμένες δυσκολίες απέναντι στην αδιάφορη Τόφας, αλλά βρήκε λύσεις στο φινάλε του αγώνα και επιβλήθηκε με 96-88. Πέτυχε έτσι το 5/5 στον […]