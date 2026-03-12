Στο θέμα της υγείας της Μαρινέλλας αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, που μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» (8/3). Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τόνισε πως τα νέα δεν είναι ευχάριστα. «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται τώρα. Εγώ […]