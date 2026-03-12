Η Ελευθερία Νταβατζή αναλύει με εκλεκτούς καλεσμένους τις συνέπειες στην οικονομία και την ενέργεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά τη 13η ημέρα του.
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία
Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, στις 12:14, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 11 χλμ βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε γεωγραφικό πλάτος 39.2221° Βόρειο και μήκος 21.5598° Ανατολικό, με εστιακό βάθος περίπου 13,7 χιλιομέτρων. Η περιοχή ανήκει […]
O Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!
Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με δρομείς από όλη την Ελλάδα σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Πελοποννήσου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Piraeus Port Run 2026»
Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθεί στον Πειραιά, ο αγώνας δρόμου «Piraeus Port Run 2026». Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου, θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως 12:00, σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, στη διαδρομή: Ηρώων Πολυτεχνείου – Λ. Χατζηκυριακού – Ακτή Θεμιστοκλέους – Ακτή Μουτσοπούλου – πλατεία Αλεξάνδρας […]
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Δυστυχώς δεν είναι καλά, είναι μεταξύ ουρανού και γης
Στο θέμα της υγείας της Μαρινέλλας αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, που μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» (8/3). Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τόνισε πως τα νέα δεν είναι ευχάριστα. «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται τώρα. Εγώ […]
Ζητούνται μέτρα για τα φωτοβολταϊκά απόβλητα
Η ταχεία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο, κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή αγορά: τη διαχείριση των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων. Από το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί και οδηγηθεί προς ανακύκλωση περισσότεροι από 520 τόνοι φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 20.000 πάνελ από εγκαταστάσεις σε […]