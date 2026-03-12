Tο Compass αναλαμβάνει να συνεχίσει μια πολύ πετυχημένη σταδιοδρομία που αντικατοπτρίζεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις.

Οι σχεδιαστές δημιούργησαν ένα επιβλητικό αμάξωμα που μεγάλωσε σημαντικά συγκριτικά με την απερχόμενη γενιά, ωστόσο παραμένει compact σε διαστάσεις. Έχει μήκος 4,55 (+14,4 cm), πλάτος 1,9 (+8,5 cm) και ύψος 1,68 m, ενώ το μεταξόνιο άγγιξε τα 2,8 m (+15,9 cm). Οι μικροί πρόβολοι μαζί με τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 20 cm εξασφαλίζουν κορυφαίες εκτός δρόμου γωνίες (προσέγγιση 20, ράμπα 15 και αναχώρηση 26 μοίρες), ενώ βελτιστοποιημένη είναι και η αεροδυναμική.

Διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα ενώ ο χώρος αποσκευών έφτασε τα 541 lt, συνοδευόμενος από πίσω κάθισμα με πλάτη που χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40 και πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα με μεγάλο «τετράγωνο» άνοιγμα για ευκολία φόρτωσης.

Ένας παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” και μια οθόνη αφής 16” για το infotainment πληροφορούν τον οδηγό για τα πάντα, ενώ το Head-Up Display προβάλει στο παρμπρίζ τα σημαντικά δεδομένα χωρίς απόσπαση της προσοχής από το δρόμο. Ακόμη και τα χειριστήρια του τιμονιού έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη απλότητα, επιτρέποντας το χειρισμό πολλών λειτουργιών εύκολα και με ασφάλεια. Όσο για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού και των multimedia, υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες για ακόμα πιο άμεσο και διαισθητικό έλεγχο. Παράλληλα υπάρχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και νέα εφαρμογή.

Όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα είναι μελετημένα για να αποδίδουν άψογα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να συνδυάζει τέλεια τα άρτια δυναμικά χαρακτηριστικά με την άνεση. Έτσι, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος συνοδεύεται από κορυφαίο κράτημα και έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών είναι 15% πιο αποτελεσματικός, ενώ οι κλίσεις στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20% δίνοντας ακόμα πιο σταθερό πάτημα στο δρόμο.

Το σύστημα Selec-Terrain® αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του νέου Compass. Εκτός από τα γραφικά στον πίνακα οργάνων και τον εσωτερικό φωτισμό, αλλάζει επίσης τις παραμέτρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Υπάρχουν πέντε προγράμματα: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud και EV (ανάλογα με την έκδοση), τα οποία διαφοροποιούν τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό έλεγχο της ευστάθειας και της πρόσφυσης, καθώς και στη διαχείριση του κινητήρα και των φρένων. Σκοπός πάντα είναι η μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επικουρικό ρόλο έχουν τα συστήματα ADAS που περιλαμβάνουν Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων, με δυνατότητα και ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας.

Πόσο κοστίζει

Το νέο Compass διατίθεται ως e-Hybrid με 145 HP με πανέξυπνο 48V υβριδικό σύστημα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, άρα ουσιαστικό όφελος στην κατανάλωση και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 km. Η εισαγωγική τιμή είναι €35.990 για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει €39.990.

Να σημειωθεί ότι για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Διαθέσιμη είναι επίσης αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 HP και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία δίνει αυτονομία 500 km στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι €41.990 στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και €45.990 στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Την γκάμα των αρχικών επιλογών ολοκληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 HP, η τιμή της οποίας είναι €45.990 για το Altitude και €49.990 για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.