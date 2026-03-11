Η Γαλλία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Λίβανο, με αποστολή 60 τόνων υλικού για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τον νότο της χώρας, όπου το Ισραήλ διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

“Αποφασίσαμε να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειας η οποία θα φθάσει εντός της εβδομάδας”, δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή περιλαμβάνει κιτ πρώτων βοηθειών, σετ ατομικής υγιεινής, στρώματα, λάμπες και μια κινητή υγειονομική μονάδα.

Η πρώτη αυτή γαλλική ανθρωπιστική πτήση προς τη Βηρυτό αναμένεται να αναχωρήσει αύριο, Πέμπτη, από το αεροδρόμιο Ρουασί, με αεροσκάφος της εταιρείας Air Cargo του ναυτιλιακού ομίλου CMA CGM. Την πληροφορία γνωστοποίησε μέσω LinkedIn ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ροντόλφ Σααντέ.

Σύμφωνα με τον Σααντέ, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα κιτ πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν “μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες χάρη στην κινητοποίηση και την εμπειρία του ιδρύματος CMA CGM”, το οποίο συνεργάζεται με το Κέντρο Κρίσεων και υποστηρίζει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι “συνδέεται βαθύτατα” με τον Λίβανο, τη χώρα όπου γεννήθηκε.

Ενίσχυση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων

Παράλληλα, το Παρίσι σχεδιάζει να παραδώσει δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα VAB στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, τις οποίες θεωρεί ως τις μόνες αρμόδιες να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας. Ο υπουργός κάλεσε εκ νέου τη Χεζμπολάχ να “σταματήσει τις επιθέσεις της στο Ισραήλ” και να “παραδώσει τα όπλα της στις αρχές του Λιβάνου”.

Η ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, περίπου 760.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη των πληγμάτων, τα οποία αποτελούν απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Από τις 2 Μαρτίου, όταν η οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ, περίπου 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η κρίση βαθαίνει καθημερινά.