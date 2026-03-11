Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ συνεδρίασε για την κατάσταση στον Λίβανο έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, που υποστηρίχθηκε από το Μπαχρέιν, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν τους πρέσβεις των κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει μαζικούς εκτοπισμούς, αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Νέα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν την κλίμακα του εκτοπισμού που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή: σχεδόν 977.200 άνθρωποι είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι στις πληγείσες περιοχές. Ταυτόχρονα, περίπου 17.700 Λιβανέζοι και Ιρανοί έχουν περάσει σε γειτονικές χώρες.

Η Ελλάδα υπογράμμισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στον Λίβανο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για αμάχους και για την Aποστολή του ΟΗΕ (UNIFIL).

Τόνισε ότι «ο Λίβανος είναι θύμα ενός πολέμου που δεν επέλεξε», καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και επισημαίνοντας ότι η οργάνωση «πρέπει να αφοπλιστεί αμέσως».

Επανέλαβε ότι το λιβανικό κράτος αποτελεί «τη μόνη νόμιμη αρχή» για στρατιωτικές αποφάσεις, χαιρετίζοντας την απαγόρευση στρατιωτικής δράσης της Χεζμπολάχ από το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου.

Παράλληλα, αναγνώρισε «το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτείται πλήρης εφαρμογή της Απόφασης 1701, της Συμφωνίας του 2024 για κατάπαυση του πυρός και αποφυγή νέας κλιμάκωσης.

“Καλούμε όλα τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, μετατρέποντας ενδεχομένως μια κρίση σε ευκαιρία για μακροπρόθεσμη ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή”, ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Αγ. Μπαλτά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία που συμμετείχε στη συνεδρίαση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα μέρη για «ύψιστη αυτοσυγκράτηση».

Η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρία Μιχαήλ τόνισε μεταξύ άλλων ότι “οι άμαχοι πρέπει πάντοτε να προστατεύονται» και ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο οφείλει να τηρείται πλήρως”.

Χαιρέτισε τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, ο οποίος καταδίκασε έντονα τις αναφερόμενες επιθέσεις με drones που ενδέχεται να προήλθαν από λιβανικό έδαφος προς την Κύπρο.

Επίσης τόνισε ότι το μονοπώλιο της νόμιμης βίας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις» και ότι «η διπλωματία παραμένει η καλύτερη οδός για διαρκή αποκλιμάκωση».

Οι ΗΠΑ στήριξαν το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα και καταδίκασαν τη Χεζμπολάχ, περιγράφοντας την οργάνωση ως εντολοδόχο του Ιράν που δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λιβανικού λαού.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικλ Γουόλτς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ και του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως. Χαιρέτισε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης της 2ας Μαρτίου να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό βήμα για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας.

Ο κ. Γουόλτς κάλεσε επίσης τις λιβανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση και να επαναβεβαιώσουν τον έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ισραήλ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ενεργεί στον Λίβανο για να σταματήσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία, όπως υποστηρίζει, έχει εξαπολύσει εκατοντάδες ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων από τις αρχές Μαρτίου.

Ο πρέσβης του Ισραήλ Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι ισραηλινές οικογένειες συνεχίζουν να τρέχουν στα καταφύγια, καθώς τα πλήγματα στοχεύουν πόλεις κοντά στα σύνορα.

Κατηγόρησε το Ιράν ότι χρηματοδοτεί και κατευθύνει τη Χεζμπολάχ, περιγράφοντας την οργάνωση ως εντολοδόχο που δρα κατά παράβαση της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία απαιτεί η περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι να είναι απαλλαγμένη από ένοπλες ομάδες.

Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ στηρίζει τις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, αλλά προειδοποίησε ότι εάν οι λιβανικές αρχές δεν ενεργήσουν, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εξαλείψει την απειλή.

Ο πρέσβης του Λίβανου Άχμαντ Αράφα ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η χώρα έχει συρθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ την οποία «δεν επέλεξε», ενώ οι άμαχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απώλειες, καταστροφές και εκτοπισμό.