Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Λίβανο και τον λαό του.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι η ΕΕ διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα. Μόλις χθες, παραδόθηκαν πάνω από 40 τόνοι προμηθειών, ενώ οι επόμενες ανθρωπιστικές πτήσεις βρίσκονται υπό σχεδιασμό.

Στο ίδιο μήνυμα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την έκκλησή της για τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.