Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικές.

Καθώς το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες πραγματοποιούν επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, τα επικίνδυνα υλικά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αυτές σπάνια καταστρέφονται πλήρως. Σύμφωνα με το βρετανικό Conflict and Environment Observatory (CEOBS), η ατελής καταστροφή τους μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ρύπανση.

Πιθανοί ρύποι που παραμένουν μετά από τέτοιες επιθέσεις περιλαμβάνουν καύσιμα, έλαια, βαρέα μέταλλα και ουσίες που απελευθερώνονται από πυρκαγιές.

Όταν πλήττονται περιοχές που περιέχουν συμβατικά όπλα, ο τόπος μολύνεται από προωθητικά και εκρηκτικά, πολλά από τα οποία είναι τοξικά, αναφέρει το CEOBS.

Τοξικές ουσίες και μακροχρόνια ρύπανση

Ένα από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικά υψηλής ισχύος είναι το TNT, το οποίο μπορεί να παραμείνει στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα και να προκαλέσει ζημιά στη βλάστηση. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ το κατατάσσει ως πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Υψηλές συγκεντρώσεις του εξακολουθούν να εντοπίζονται σε πεδία μαχών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με το CEOBS.

Οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πυραύλων αποτελούν επίσης περιβαλλοντικό κίνδυνο. Το CEOBS επισημαίνει ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τόσο πυραύλους με στερεά όσο και με υγρά καύσιμα, ενώ ορισμένα από τα υγρά προωθητικά είναι εξαιρετικά τοξικά και δύσκολα στην ασφαλή διάθεσή τους.

Κίνδυνοι για θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα

Παράλληλα, οι επιθέσεις σε πλοία γύρω από τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροές πετρελαίου, με σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν τοποθετεί εκρηκτικές νάρκες στα στενά του Ορμούζ, γεγονός που ενδέχεται να αποδειχθεί επιζήμιο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Σε βάθος χρόνου, οι παλαιές νάρκες μπορεί να διαρρεύσουν τοξικά εκρηκτικά, προειδοποιεί ο Weir.

Οι έντονοι βομβαρδισμοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν επιπτώσεις στην ξηρά, όπως μικρής κλίμακας κατολισθήσεις κοντά σε ορεινές περιοχές όπου σημειώνονται πλήγματα.