Η τηλεργασία είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που προέκυψε από την πανδημία. Ωστόσο έχει και τα κακά του…γιατί ο εργοδότης σου μπορεί να σε παρακολουθεί. Ο χρόνος που μπορεί να είσαι ανενεργός για παράδειγμα στο Microsoft Teams είναι ένας τρόπος… παρακολούθησης. Και όχι μόνο… σαφώς,

Ακόμα και έτσι όμως οι άνθρωποι μπορούν να ξεγελάσουν το αφεντικό τους ότι δουλεύουν… διαρκώς με έναν τρόπο που ονομάζεται keyboard jamming όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το theguardian.com.

Ακούγεται σαν να απαιτεί ψηφιακή εξειδίκευση. Όχι και τόσο…

Ουσιαστικά ανοίγετε ένα αρχείο και μετά με έναν πολύ απλό τρόπο κάνετε το πληκτρολόγιό σας να φαίνεται σαν να… πληκτρολογείτε. Πώς; Ανοίγετε ένα αρχείο και μετά τοποθετείτε ένα αντικείμενο – ας πούμε ένα συρραπτικό – στο πληκτρολόγιό σας για να φαίνεται σαν να πληκτρολογείτε…

Έτσι, ενώ εσείς μπορεί να χαλαρώνετε με μουσική υπόκρουση Bob Marley: «We’re jammin’, jammin’, and I hope you like jammin’, too …» (Παίζουμε, παίζουμε, και ελπίζω να σου αρέσει και εσένα να παίζεις…) φαίνεται ότι δουλεύετε. Οι εργοδότες αντεπιτίθενται, ωστόσο επενδύοντας σε εργαλεία που δεν παρακολουθούν απλώς τη δραστηριότητα του πληκτρολογίου, αλλά και την… πραγματική εργασία.

Κάποιοι την έχουν πατήσει…άσχημα

Ο πρώην αστυνομικός Liam Reakes της αστυνομίας του Avon και του Somerset παραιτήθηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε πατήσει το πλήκτρο Z για 103 ώρες μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με ένα αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και ελέγχους δημόσιων αρχείων από την εφημερίδα Times, τουλάχιστον 50 αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι έχουν απολυθεί ή αναγκαστεί να παραιτηθούν τα τελευταία τρία χρόνια για εικονική δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο. Μόνο η αστυνομία του Μάντσεστερ έχει εντοπίσει 28 περιπτώσεις εικονικής δραστηριότητας.

Συνηθισμένη… πρακτική

Η πρακτική αυτή είναι είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη με τους influencers στο Tik Tok να αναφέρουν και να δείχνουν… πως την χρησιμοποιούν. Σίγουρα δεν είναι κάτι σωστό και καλό είναι να σκεφτόμαστε και την πλευρά των εργοδοτών αλλά… σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι λόγω εξάντλησης όταν δεν τους δίνουν τα ρεπό και τις άδειές τους χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και… τεμπέληδες.