Με το γνώριμο, αιχμηρό του χιούμορ, ο σκιτσογράφος Αρκάς επανέρχεται με ένα ακόμη σατιρικό σκίτσο από τη δημοφιλή σειρά «Καλημέρα», σχολιάζοντας με ειρωνεία την αισιοδοξία για το μέλλον.

Στο σκίτσο εμφανίζεται ο χαρακτηριστικός «προφήτης» του Αρκά, μια μορφή που συχνά χρησιμοποιείται για να μεταφέρει σκωπτικά κοινωνικά και πολιτικά σχόλια. Ο ηλικιωμένος άνδρας, κρατώντας το ραβδί του και κοιτάζοντας προς τον ορίζοντα, λέει: «Κοιτάζω το μέλλον και βλέπω ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη και ευημερία και σκέπτομαι: τα μανιτάρια που έφαγα χθες πρέπει να είχαν πρόβλημα».

Η ειρωνεία της «ιδανικής κοινωνίας»

Η φράση λειτουργεί ως ανατροπή. Ενώ αρχικά ο «προφήτης» φαίνεται να περιγράφει ένα ιδανικό μέλλον – με ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία – στο τέλος αμφισβητεί ο ίδιος το όραμά του, αποδίδοντάς το… στα μανιτάρια που έφαγε.

Με αυτό το εύρημα, ο Αρκάς σατιρίζει την υπερβολική αισιοδοξία ή τις μεγάλες υποσχέσεις που συχνά ακούγονται για το μέλλον. Η ιδέα ότι μια τέλεια κοινωνία μοιάζει τόσο απίθανη ώστε να θυμίζει… ψευδαίσθηση είναι το κεντρικό μήνυμα του σκίτσου.

Το διαχρονικό ύφος του Αρκά

Η δύναμη του Αρκά βρίσκεται στην απλότητα: λίγες λέξεις, μια λιτή εικόνα και ένα σχόλιο που αφήνει τον αναγνώστη να σκεφτεί. Είτε πρόκειται για πολιτική σάτιρα είτε για φιλοσοφικές παρατηρήσεις για τη ζωή, τα σκίτσα του συχνά ισορροπούν ανάμεσα στο χιούμορ και τον κυνισμό.

Στην περίπτωση του «προφήτη», η αισιοδοξία για έναν καλύτερο κόσμο παρουσιάζεται ως κάτι τόσο σπάνιο που μοιάζει σχεδόν… παραισθησιογόνο.