Με μια ακόμη αιχμηρή «καλημέρα», ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς επιστρέφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα σκίτσο που συνδυάζει το μαύρο χιούμορ με ένα έντονο σχόλιο για τη βία και τον πόλεμο.

Στη σημερινή εικόνα, ο γνώριμος χαρακτήρας του Χάρου στέκεται ψηλά πάνω από μια πόλη που μοιάζει να βρίσκεται στο χάος. Στο φόντο διακρίνονται εκρήξεις, πυκνοί καπνοί και φλόγες που κατακλύζουν τον ορίζοντα, δημιουργώντας μια εικόνα καταστροφής που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη.

Παρά το σκοτεινό σκηνικό, ο Χάρος εμφανίζεται ήρεμος, κρατώντας το δρεπάνι του και λέγοντας με απόλυτη ψυχραιμία: «Η ημέρα προβλέπεται υπέροχη!»

Η φράση, σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν γύρω του, δημιουργεί μια έντονη ειρωνεία που αποτελεί το βασικό μήνυμα του σκίτσου. Ο Αρκάς χρησιμοποιεί αυτή τη σύγκρουση εικόνας και λόγου για να σχολιάσει με τον δικό του καυστικό τρόπο τη σκληρή πραγματικότητα της εποχής.

Το σκίτσο λειτουργεί σαν μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις εικόνες των συγκρούσεων και των εκρήξεων βρίσκονται ανθρώπινες ζωές και κοινωνίες που δοκιμάζονται. Με ελάχιστες λέξεις και μια δυνατή εικόνα, ο δημιουργός μετατρέπει το χιούμορ σε εργαλείο κοινωνικού σχολιασμού.

Ο Αρκάς συχνά χρησιμοποιεί την καθημερινή «καλημέρα» του για να θίξει ζητήματα επικαιρότητας ή να σατιρίσει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και αυτή τη φορά, μέσα από το μαύρο χιούμορ και την έντονη αντίθεση του σκηνικού, δίνει ένα σκίτσο που αφήνει τον αναγνώστη να σκεφτεί πέρα από το προφανές.