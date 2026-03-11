Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ αποκάλυψαν πρόσφατα γενετικά στοιχεία που εξηγούν γιατί μερικά χρυσά ριτρίβερ είναι πιο ανήσυχα, ενεργητικά ή επιθετικά από άλλα. Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα 1.300 σκύλων, διαπίστωσε ότι αρκετά από τα γονίδια που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των σκύλων συνδέονται επίσης με ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η νοημοσύνη. Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει ότι σκύλοι και άνθρωποι έχουν κοινές βιολογικές ρίζες για τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και φροντίδα των κατοικιδίων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το DNA των 1.300 χρυσών ριτρίβερ και συνέκριναν τα γονιδιώματα με αναλυτικά ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι ιδιοκτήτες σχετικά με τη συμπεριφορά των σκύλων τους. Η σύγκριση αυτή αποκάλυψε γονίδια που σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως η εκπαίδευση, η ενεργητικότητα, ο φόβος για άγνωστους ανθρώπους και η επιθετικότητα προς άλλους σκύλους.

Στην έρευνα εντοπίστηκαν δώδεκα γονίδια που εμφανίζουν συνάφεια τόσο στη συμπεριφορά των σκύλων όσο και σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, το PTPN1, συνδέεται στους σκύλους με επιθετικότητα προς άλλα σκυλιά, ενώ στους ανθρώπους σχετίζεται με την νοημοσύνη και την κατάθλιψη. Άλλες γενετικές παραλλαγές σχετίζονται με φόβο ή ανασφάλεια στους σκύλους και ταυτόχρονα επηρεάζουν στους ανθρώπους την τάση για έντονη ενασχόληση με ντροπιαστικές εμπειρίες ή την επιτυχία στην εκπαίδευση.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτά τα γονίδια δεν προκαλούν άμεσα συγκεκριμένες συμπεριφορές ή συναισθήματα. Αντίθετα, επηρεάζουν ευρύτερα συστήματα που ρυθμίζουν τη διάθεση και τις αντιδράσεις, τόσο στους σκύλους όσο και στους ανθρώπους. Σκύλοι που εμφανίζουν φόβο για μη κοινωνικά ερεθίσματα, όπως αυτοκίνητα ή ηλεκτρικές σκούπες, φέρουν γενετικές παραλλαγές που στους ανθρώπους συνδέονται με ευερεθιστότητα, ευαισθησία και άγχος.

Τα ευρήματα έχουν πρακτικές εφαρμογές στην εκπαίδευση και την κτηνιατρική φροντίδα. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με γονίδια όπως το ROMO1 υποδηλώνει ότι η ικανότητα μάθησης ενός σκύλου επηρεάζεται και από την ψυχολογική του κατάσταση. Κατανοώντας ότι ορισμένες φοβικές ή επιθετικές συμπεριφορές έχουν γενετική βάση, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση και να προσαρμόσουν τη φροντίδα ή την εκπαίδευση ανάλογα.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα του Golden Retriever Lifetime Study, ενός προγράμματος που τρέχει από το 2012 από το Morris Animal Foundation και παρακολουθεί την υγεία και τη συμπεριφορά των χρυσών ριτρίβερ από τριών έως επτά ετών. Μέσω συνδυασμού ερωτηματολογίων και γενετικών αναλύσεων, οι ερευνητές μπόρεσαν να συνδέσουν συγκεκριμένες περιοχές του γονιδιώματος με μοτίβα συμπεριφοράς, αποκαλύπτοντας βαθύτερους βιολογικούς μηχανισμούς πίσω από τη συμπεριφορά των κατοικιδίων.

Η έρευνα υπογραμμίζει τη στενή βιολογική σχέση μεταξύ ανθρώπων και σκύλων, προσφέροντας νέα γνώση για τη φύση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων, και ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένη εκπαίδευση και φροντίδα των αγαπημένων μας τετράποδων φίλων.