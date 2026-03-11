Αν και αποτελούν μόλις το 1% των 3.428 δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 0,4% σε σχέση με το 2025. Οι περιουσίες τους προέρχονται από πολύ διαφορετικούς τομείς, από φαρμακεία και είδη υδραυλικών μέχρι αγορές προβλέψεων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι οι περισσότεροι απέκτησαν τον πλούτο τους μέσω κληρονομιάς, 12 από αυτούς είναι αυτοδημιούργητοι — αριθμός επίσης ρεκόρ.

Οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι είναι οι Surya Midha, Brendan Foody και Adarsh Hiremath, ιδρυτές της startup τεχνητής νοημοσύνης Mercor. Και οι τρεις είναι μόλις 22 ετών και διαθέτουν περιουσία περίπου 2,2 δισ. δολαρίων ο καθένας. Ο Midha θεωρείται σήμερα ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, παίρνοντας τον τίτλο από τον Alexandr Wang της Scale AI. Οι τρεις επιχειρηματίες, που συμμετείχαν και στο πρόγραμμα Thiel Fellowship, είναι επίσης οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι που έχουν εμφανιστεί ποτέ στη λίστα του Forbes, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Mark Zuckerberg.

Η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της λίστας, είναι η Luana Lopes Lara, 29 ετών, συνιδρύτρια της εταιρείας prediction markets Kalshi. Πήρε τον τίτλο από τη συνιδρύτρια της Scale AI Lucy Guo, η οποία είχε ξεπεράσει την Taylor Swift τον περασμένο Απρίλιο. Ο συνιδρυτής της Kalshi, Tarek Mansour, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους 17 νέους δισεκατομμυριούχους κάτω των 30 φέτος.

Πολλοί από τους νέους δισεκατομμυριούχους προέρχονται από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο Σουηδός Fabian Hedin της startup Lovable και οι ιδρυτές της Cursor, Michael Truell, Aman Sanger και Arvid Lunnemark.

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι η Amelie Voigt Trejes, 20 ετών, κληρονόμος της βραζιλιάνικης εταιρείας WEG. Ανάμεσα στους πολύ νέους κληρονόμους βρίσκονται επίσης ο Clemente Del Vecchio της EssilorLuxottica και η Kim Jung-youn, που κληρονόμησε μερίδιο στην εταιρεία gaming Nexon.

Συνολικά, οι 35 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 διαθέτουν περιουσία περίπου 92,4 δισ. δολαρίων, χαμηλότερη από τα 152,3 δισ. της περσινής λίστας. Σε εκείνη περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ο κληρονόμος της Red Bull Mark Mateschitz και ο συνιδρυτής της Stripe John Collison.

Αναλυτικά η λίστα με τους νεότερους δισεκατομμυρίουχους

1. Tarek Mansour

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: Prediction markets | Περιουσία: 1,3 δισ. δολάρια

Ο Mansour είναι συνιδρυτής και CEO της εταιρείας prediction markets Kalshi, μιας πλατφόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε γεγονότα όπως αθλητικούς αγώνες, πολιτικές εκλογές ή βραβεία ψυχαγωγίας. Μεγάλωσε στον Λίβανο και έμαθε μόνος του αγγλικά προετοιμαζόμενος για τις εξετάσεις SAT. Γνώρισε τη συνιδρύτριά του στο Massachusetts Institute of Technology. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 11 δισ. δολάρια το 2025 μετά από γύρο χρηματοδότησης 1 δισ. δολαρίων. Ο ίδιος κατέχει περίπου το 12% της εταιρείας.

2. Luana Lopes Lara

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: Βραζιλία | Πηγή πλούτου: Prediction markets | Περιουσία: 1,3 δισ. δολάρια

Η Lopes Lara είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μεγάλωσε αφιερώνοντας πολύ χρόνο στο μπαλέτο, αλλά διακρίθηκε και στα μαθηματικά και την αστρονομία σε μαθητικούς διαγωνισμούς στη Βραζιλία. Μετά το σχολείο εργάστηκε για λίγο ως επαγγελματίας μπαλαρίνα στην Αυστρία και στη συνέχεια σπούδασε στο MIT. Είναι συνιδρύτρια και COO της Kalshi και κατέχει περίπου το 12% της εταιρείας.

3. Wang Zelong

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: Κίνα | Πηγή πλούτου: Χημική βιομηχανία | Περιουσία: 1,2 δισ. δολάρια

Η περιουσία του προέρχεται από μετοχές στην εταιρεία CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, που παράγει διοξείδιο του τιτανίου, μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λευκής χρωστικής σε προϊόντα όπως χρώματα και χαρτί. Έγινε δισεκατομμυριούχος το 2021 ενώ ήταν ακόμη φοιτητής.

4. Alexandra Andresen

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: Νορβηγία | Πηγή πλούτου: Επενδύσεις | Περιουσία: 2,5 δισ. δολάρια

Η περιουσία της προέρχεται από την οικογενειακή επιχείρηση επενδύσεων Ferd, μετά την πώληση της οικογενειακής αυτοκρατορίας καπνού το 2005. Η ίδια και η αδελφή της συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Υπήρξε τρεις φορές πρωταθλήτρια Νορβηγίας στην ιππασία dressage σε νεαρή ηλικία.

5. Firoz Mistry

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: Ιρλανδία | Πηγή πλούτου: Επιχειρηματική δραστηριότητα | Περιουσία: 3,1 δισ. δολάρια

Κληρονόμησε μαζί με τον αδελφό του μερίδιο στην πολυεθνική εταιρεία Tata Sons μετά τον θάνατο του πατέρα τους το 2022.

6. Alexandr Wang

Ηλικία: 29 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: Τεχνητή νοημοσύνη | Περιουσία: 3,2 δισ. δολάρια

Ιδρυτής της εταιρείας δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης Scale AI. Το 2025 η Meta Platforms αγόρασε το 49% της εταιρείας έναντι περίπου 29 δισ. δολαρίων και ο Wang ανέλαβε επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης στη Meta.

7. Shayne Coplan

Ηλικία: 27 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: Prediction markets | Περιουσία: 1 δισ. δολάρια

Ιδρυτής και CEO της πλατφόρμας πρόβλεψης Polymarket. Έγινε προσωρινά ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος όταν η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 9 δισ. δολάρια το 2025.

8. Fabian Hedin

Ηλικία: 26 | Υπηκοότητα: Σουηδία | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 1,6 δισ. δολάρια

Συνιδρυτής της startup προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης Lovable, η οποία αποτιμήθηκε στα 6,6 δισ. δολάρια το 2025.

9. Aman Sanger

Ηλικία: 25 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 1,3 δισ. δολάρια

Συνιδρυτής της εταιρείας Cursor που αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για προγραμματιστές.

10. Michael Truell

Ηλικία: 25 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 1,3 δισ. δολάρια

Συνιδρυτής της Cursor και πρώην ασκούμενος σε εταιρείες όπως η Google.

11. Adarsh Hiremath

Ηλικία: 22 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 2,2 δισ. δολάρια

Συνιδρυτής της startup προσλήψεων τεχνητής νοημοσύνης Mercor.

12. Brendan Foody

Ηλικία: 22 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 2,2 δισ. δολάρια

CEO της Mercor και πρώην υπότροφος του προγράμματος Thiel Fellowship.

13. Surya Midha

Ηλικία: 22 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Πηγή πλούτου: AI λογισμικό | Περιουσία: 2,2 δισ. δολάρια

Ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο και συνιδρυτής της Mercor.

14. Kim Jung-youn

Ηλικία: 22 | Υπηκοότητα: Νότια Κορέα | Πηγή πλούτου: Online gaming | Περιουσία: 1,7 δισ. δολάρια

Κληρονόμησε μερίδιο στην εταιρεία video games Nexon.

15. Clemente Del Vecchio

Ηλικία: 21 | Υπηκοότητα: Ιταλία | Πηγή πλούτου: Γυαλιά | Περιουσία: 6,8 δισ. δολάρια

Κληρονόμος της αυτοκρατορίας γυαλιών EssilorLuxottica.

16. Johannes von Baumbach

Ηλικία: 20 | Υπηκοότητα: Γερμανία | Πηγή πλούτου: Φαρμακοβιομηχανία | Περιουσία: 6,6 δισ. δολάρια

Κληρονόμος της φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim.

17. Amelie Voigt Trejes

Ηλικία: 20 | Υπηκοότητα: Βραζιλία | Πηγή πλούτου: Βιομηχανικά μηχανήματα | Περιουσία: 1,1 δισ. δολάρια

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κατέχει μερίδιο στην εταιρεία WEG, που ίδρυσε ο παππούς της.