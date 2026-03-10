Τμήματα ενός μεγάλου δορυφόρου της NASA, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, αναμένεται να επανέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Παρότι η είδηση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και ανησυχία οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πιθανότητα τραυματισμού από συντρίμμια είναι εξαιρετικά μικρή.

Ωστόσο, οι ίδιοι ή αντίστοιχοι επιστήμονες πίστευαν ότι ο δορυφόρος θα καταπέσει στη Γη περί το 2034 αλλά έπεσαν έξω στους υπολογισμούς τους κατά 8 χρόνια.

Σύμφωνα με την United States Space Force, ο δορυφόρος αποτελεί μέρος ενός ζεύγους που εκτοξεύθηκαν το 2012 με σκοπό τη μελέτη της ζώνης ακτινοβολίας Van Allen γύρω από τη Γη.

Πότε αναμένεται η επανείσοδος

Ο δορυφόρος, βάρους περίπου 600 κιλών, εκτιμάται ότι θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα γύρω στις 01:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Κατά την επανείσοδό του, το μεγαλύτερο μέρος του αναμένεται να διαλυθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα που επιστρέφουν στη Γη.

Ωστόσο, υπάρχει μικρή πιθανότητα ορισμένα τμήματα να επιβιώσουν και να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια.

Ο κίνδυνος για ανθρώπους

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για ανθρώπους είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ υπολογίζει την πιθανότητα τραυματισμού από συντρίμμια σε περίπου 1 στις 4.200.

Επιπλέον, όπως σημειώνουν επιστήμονες που επικαλείται ο The Guardian, το γεγονός ότι περίπου το 71% της Γης καλύπτεται από νερό μειώνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα να πέσουν συντρίμμια σε κατοικημένες περιοχές.

Ενδεικτικό είναι ότι στην ιστορία των διαστημικών αποστολών μόνο μία γυναίκα έχει τραυματιστεί ποτέ από τεχνητά διαστημικά συντρίμμια που έπεσαν από το διάστημα.

Η αποστολή των Van Allen Probes

Ο συγκεκριμένος δορυφόρος είναι ο Van Allen Probe A, ο οποίος εκτοξεύθηκε μαζί με τον δίδυμο δορυφόρο Van Allen Probe B στις 30 Αυγούστου 2012 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Η αποστολή τους είχε στόχο τη μελέτη των ζωνών φορτισμένων σωματιδίων που παγιδεύονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης και επηρεάζουν τα διαστημικά σκάφη και τους δορυφόρους.

Οι δύο δορυφόροι απενεργοποιήθηκαν το 2019, όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμά τους και δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τον σωστό προσανατολισμό προς τον Ήλιο.

Αρχικά, οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι θα επανέρχονταν στην ατμόσφαιρα γύρω στο 2034, ωστόσο οι υπολογισμοί αναθεωρήθηκαν.

Ο δεύτερος δορυφόρος εκτιμάται ότι δεν θα επιστρέψει πριν από το 2030.