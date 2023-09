Ανενεργός δορυφόρος που είχε εκτοξευτεί πριν από τρεις δεκαετίες από την τότε Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε σε κομμάτια 1.400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, πιθανότατα λόγω σύγκρουσης με μικρό διαστημικό σκουπίδι.

Επρόκειτο είτε για τον δορυφόρο Kosmos-2143 είτε για τον Kosmos-2145, δύο δορυφόρους που είχαν εκτοξευτεί με τον ίδιο πύραυλο το 1991, έγραψε στο X (πρώην Twitter) o αστροφυσικός του Χάρβαρντ Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, ειδικός στα διαστημικά σκουπίδια.

Επίγεια ραντάρ παρακολουθούν τώρα επτά μεγάλα θραύσματα που απελευθερώθηκαν από τη σύγκρουση, είπε.

Ανενεργοί δορυφόροι και εξαρτήματα παλιών πυραύλων που κινούνται σε ύψος άνω των 800 χιλιομέτρων θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τις διαστημικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η τροχιά τους δεν φθίνει με την πάροδο του χρόνου ώστε να πέσουν κάποτε στη Γη.

