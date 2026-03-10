Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως «επιχειρησιακό πράσινο φως» για μέχρι σήμερα ανενεργούς τρομοκρατικούς πυρήνες στο εξωτερικό. Την πληροφορία αποκαλύπτει ρεπορτάζ του NBC.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τις αρχές ασφαλείας, την οποία εξέτασε και το ABC News, έχει εντοπιστεί «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» από μετάδοση «πιθανώς ιρανικής προέλευσης», η οποία αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη μετάδοση ήταν κρυπτογραφημένη και φαίνεται πως απευθυνόταν σε «κρυφούς παραλήπτες» που διαθέτουν το απαραίτητο κλειδί αποκρυπτογράφησης. Πρόκειται για τύπο μηνύματος που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση οδηγιών σε μυστικούς επιχειρησιακούς πυρήνες ή «κοιμώμενους» πράκτορες, χωρίς τη χρήση διαδικτύου ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση, είναι πιθανό οι μεταδόσεις αυτές να αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε ήδη εγκατεστημένα «εν υπνώσει» δίκτυα πρακτόρων που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας προέλευσης.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου ραδιοφωνικού κέντρου με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία». Ωστόσο, οι αρχές ασφαλείας καλούνται να εντείνουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, θα ενισχύσουν τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει αξιωματούχοι ασφαλείας μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ότι εν υπνώσει πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες της Δύσης θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για αντίποινα.