Τέσσερις μαχητές μιας φιλοϊρανικής ένοπλης ομάδας στο Ιράκ σκοτώθηκαν σε νυχτερινό πλήγμα εναντίον θέσης τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταξιαρχιών του Ιμάμη Άλι. Η οργάνωση κατηγόρησε την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία για τον βομβαρδισμό, ενώ την ίδια ώρα η Γερμανία προχώρησε στην απόσυρση του διπλωματικού της προσωπικού από τη Βαγδάτη.

Η επίθεση, την οποία οι Ταξιαρχίες χαρακτήρισαν «αμερικανική», σημειώθηκε στην περιοχή Ντιμπς της επαρχίας Κιρκούκ, νότια της Αρμπίλ και της ημιαυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Τις τελευταίες ημέρες, ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ έχουν αποτελέσει στόχο αεροπορικών πληγμάτων. Ορισμένες από αυτές έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με drones κατά θέσεων των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Απόσυρση του γερμανικού προσωπικού από το Ιράκ

Παράλληλα, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της στη Βαγδάτη λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το προσωπικό της πρεσβείας της Γερμανίας στη Βαγδάτη απομακρύνθηκε προσωρινά από το Ιράκ λόγω της κατάστασης απειλής», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του προσωπικού επαναξιολογείται συνεχώς.

Επαφές Βερολίνου – Ουάσιγκτον

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο υπουργοί καταδίκασαν τις επιθέσεις που εξαπολύει «αδιακρίτως» το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής και κάλεσαν την Τεχεράνη να σταματήσει τις ενέργειες αυτές.