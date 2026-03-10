Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους του αθλητισμού, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και σκι να μεταδίδονται από τα κανάλια της COSMOTE TV, της Nova και της ΕΡΤ.

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον ξεκινά στις 19.45 με την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Λίβερπουλ στο COSMOTESPORT2. Στις 22.00, η δράση συνεχίζεται με τέσσερα σημαντικά παιχνίδια: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ (COSMOTESPORT5), Στόουκ – Ίπσουιτς (COSMOTESPORT8), Αταλάντα – Μπάγερν (COSMOTESPORT3) και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα (COSMOTESPORT2).

Στο μπάσκετ, στις 21.30 το COSMOTESPORT7 μεταδίδει το παιχνίδι Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ, ενώ στις 21.45 το NOVASPORTS PRIME φιλοξενεί την αναμέτρηση Παρί – Ολυμπιακός. Τα ξημερώματα, στις 02.00, το COSMOTESPORT4 προβάλλει το Μιλγουόκι Μπακς – Φοίνιξ Σανς, και στις 05.00 το COSMOTESPORT5 το Λος Άντζελες Λέικερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι φίλοι του τένις μπορούν να απολαύσουν το WTA 1000 Indian Wells στις 20.00 από το NOVASPORTS6, αλλά και το ATP 1000 Indian Wells στις 20.00 και στη 01.00 από το COSMOTESPORT6.

Τέλος, οι λάτρεις του σκι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στις 10.00, στις 14.00 και στις 15.30 από την ΕΡΤ2.