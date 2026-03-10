Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε μία ανάρτηση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 101ά γενέθλια των Ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός έχει τα γενέθλιά του σήμερα (10/3) και ο Ερασιτέχνης, με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

«10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026

101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.

Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής.

Χρόνια πολλά Θρύλε!»

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες στα 101 χρόνια ιστορίας, έχουν φτάσει σε ένα απίθανο ορόσημο όλα αυτά τα χρόνια και κατέχουν τρομερά ρεκόρ, έχοντας πανηγυρίσει 341 κούπες.

