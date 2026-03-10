Ένα λάθος αποστολής e-mail από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είχε ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν, χωρίς πρόθεση, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 383 Ελλήνων που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν δηλώσει επιθυμία επαναπατρισμού, λόγω του πολέμου με το Ιράν και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παραλήπτες του μηνύματος είδαν στο σώμα του e-mail και τις διευθύνσεις των υπόλοιπων αποδεκτών.

Το μήνυμα που εστάλη ανέφερε:

«Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, Σας ενημερώνουμε ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στις οικείες πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν μήνυμα (ηλεκτρονική διεύθυνση: kt@mfa.gr) εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε τον επαναπατρισμό σας στην Ελλάδα, το αργότερο έως σήμερα 10/03/2026 και τοπική ώρα Ελλάδος 01:30. Παρακαλούμε σημειώστε επιπρόσθετα εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή επισκέπτης, καθώς και εάν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή/και εάν είστε γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων. Με εκτίμηση, Κρυπτογραφική Υπηρεσία, Υπουργείο Εξωτερικών».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με νομικούς να επισημαίνουν ότι οι παραλήπτες θα μπορούσαν θεωρητικά να διεκδικήσουν αποζημίωση για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων χωρίς συναίνεση.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με το θέμα, το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει πως η Κεντρική Υπηρεσία και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση επαναπατρισμού είναι «πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες».

Από την εκδήλωση του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι υπάλληλοι του Υπουργείου εργάζονται αδιάκοπα. Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός όλων των Ελλήνων που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τις περιοχές κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 τηλεφωνικές κλήσεις και ελήφθησαν πάνω από 1.500 ηλεκτρονικά μηνύματα.

«Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων»

Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι «σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε».

Όπως σημειώνεται, η οργάνωση κάθε πτήσης επαναπατρισμού πραγματοποιείται υπό ασφυκτική πίεση, λόγω των περιορισμένων χρονικών παραθύρων ασφαλούς πτήσης και των συνεχών αλλαγών στις οδηγίες των ξένων αρχών. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι αποδίδει «ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Έμφαση στην αποστολή επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει ότι η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους «υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο», υπογραμμίζοντας πως η μείζων προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες ζώνες.

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in τόνισαν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εξελίσσεται η επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση διαρροής δεδομένων ούτε σκάνδαλο, καθώς δεν υπήρξε πρόθεση αξιοποίησης των στοιχείων.

Άνθρωποι που γνωρίζουν εκ των έσω τη διαδικασία επαναπατρισμού κάνουν λόγο για υπεράνθρωπες προσπάθειες από τις πρεσβείες και το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων από τις περιοχές κρίσης.