Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Περιτριγυριστείτε σήμερα από ανθρώπους και πράγματα που σας γεμίζουν θετική ενέργεια. Μην μπερδέψετε, όμως, τα χρήματα με την αγάπη· τα ακριβά δώρα δεν φέρνουν απαραίτητα εγγύτητα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσετε μια κατάσταση που σας βαραίνει εδώ και καιρό.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Αναζητήστε την αρμονία και, όπου μπορείτε, παίξτε τον ρόλο του ειρηνοποιού. Παράλληλα, μην παραμελείτε τα δικά σας δικαιώματα. Η φυσική σας σαγήνη τραβά τα βλέμματα και με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θα δείτε την προσοχή των άλλων να αυξάνεται αισθητά.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αν αισθάνεστε απομονωμένοι ή παραγκωνισμένοι, θυμηθείτε πως η ηρεμία δεν θα κρατήσει για πάντα. Σήμερα θα δώσετε περισσότερα απ’ όσα θα λάβετε, αλλά αυτό θα σας δυναμώσει. Προετοιμαστείτε, γιατί απρόοπτες εξελίξεις μπορεί να σας αιφνιδιάσουν.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η ικανότητά σας να διευκολύνετε τους άλλους σας κάνει ευπρόσδεκτους παντού. Η τύχη και η φαντασία σας ενισχύονται, αν και ίσως χρειαστεί λίγος κόπος για να ξαναβρείτε τη θετική σας διάθεση. Αν κάτι σας ενοχλεί, προτιμήστε να κρατήσετε τις ενστάσεις σας για τον εαυτό σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Μείνετε πιστοί στις απόψεις σας και αποφύγετε την υπερβολική συναισθηματικότητα. Προσεγγίστε τις καταστάσεις με ειλικρίνεια και ρεαλισμό. Η αληθινή έκφραση των συναισθημάτων σας θα σας φέρει πιο κοντά στους γύρω σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή και θα σας προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα. Απολαύστε τη συνύπαρξη ψυχαγωγίας και μάθησης. Οι πλανητικές επιρροές σας ωθούν σε επαναστατική διάθεση – όμως με μέτρο, γιατί οι εξεγέρσεις έχουν κόστος.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Σήμερα οι σχέσεις σας θα κινηθούν στα άκρα: είτε θα αγαπήσετε είτε θα απορρίψετε τους γύρω σας. Η επιρροή της Αφροδίτης σάς ωθεί να ζήσετε έντονα, μακριά από επιπόλαιες επιλογές. Μια διαφορετική συμπεριφορά εκ μέρους σας ίσως προκαλέσει μικρές εντάσεις με συγγενείς.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Εκπέμπετε γοητεία και αυτοπεποίθηση, όμως θυμηθείτε πως η ειλικρίνεια υπερτερεί της κολακείας. Αν και οι προθέσεις σας είναι καλές, προτιμήστε να εκφράζετε την αληθινή σας γνώμη. Κρατήστε τα βαθύτερα συναισθήματά σας για τον εαυτό σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η Σελήνη αναδεικνύει τις συναισθηματικές σας ανάγκες, ωθώντας σας να εργαστείτε για την ικανοποίησή τους. Μην το παρακάνετε όμως. Οι άλλοι μπορεί να σας θεωρούν συγκρατημένους, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη ντροπαλότητά σας.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι πλανητικές εξελίξεις σάς δίνουν την ευκαιρία να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Αν νιώθετε πως έχετε κοινό, μη διστάσετε να δώσετε μια «παράσταση» που θα σας διασκεδάσει και θα ανεβάσει τη διάθεσή σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Πιο ευαίσθητοι και συναισθηματικοί απ’ ό,τι συνήθως, λειτουργείτε σήμερα σαν μέντιουμ με έντονα προαισθήματα. Μην αφήσετε τις κριτικές να σας επηρεάσουν. Αποφύγετε τα δράματα και ανοιχτείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα για στήριξη και κατανόηση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Καμία χαρά δεν συγκρίνεται με τις μεγάλες συζητήσεις που μοιράζεστε με φίλους, γείτονες και συνεργάτες. Οι άνθρωποι της καθημερινότητάς σας είναι εκείνοι που σας εκτιμούν περισσότερο και σας στηρίζουν όταν το χρειάζεστε. Φροντίστε να μην τους απογοητεύσετε με τη στάση σας.