Γειτονικές χώρες του Ιράν συνεχάρησαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ενώ οι Χούθι και η Χεζμπολάχ, που στηρίζονται από την Τεχεράνη, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.

«Ισχυροί δεσμοί»

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ συνεχάρησαν τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για την εκλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν γειτνιάζει και με τις δύο δημοκρατίες του Καυκάσου.

«Σας συγχαίρω για την εκλογή σας ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Είμαι βέβαιος ότι οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Ιράν και Αρμενίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να επιτυγχάνουν νέες επιτυχίες», αναφέρει το επίσημο συγχαρητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού της Αρμενίας.

Ο Νικόλ Πασινιάν ευχήθηκε επίσης στον «φίλο λαό του Ιράν ευημερία και διαρκή ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο σουλτάνος ​​του Ομάν, Χάιτχαμ μπιν Ταρίκ Αλ Σαΐντ έστειλε μήνυμα για να συγχαρεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σε αυτό εξέφρασε στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τις «καλύτερες ευχές του για την επιτυχία και καλή τύχη στην ανάληψη των ηγετικών καθηκόντων στη φίλη χώρα».

Ο σουλτάνος ​​Χάιτχαμ έγινε ο πρώτος Άραβας ηγέτης που συνεχάρη τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος εξελέγη διάδοχος του πατέρα του. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Όρκοι πίστης και ικανοποίηση

Την ικανοποίησή τους και συγχαρητήρια για την εκλογή του εξέφρασαν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ οι Χούθι της Υεμένης, αλλά και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Οι δύο αυτές ομάδες στηρίζονται από την Τεχεράνη και έχουν χαρακτηριστεί «αντιπρόσωποι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή, ως μέλη του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης». Σε αυτόν περιλαμβάνεται και η Χαμάς.

Ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης συνεχάρη τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την επιλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη στο Ιράν, αποκαλώντας το γεγονός «σημαντική επιτυχία σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις».

Στη δήλωσή του, ο Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι λέει ότι η ομάδα υποστηρίζει το Ιράν «ενάντια στην επιθετικότητα και την τυραννία». Ωστόσο, δεν αναφέρει εάν η ομάδα θα συμμετάσχει στον πόλεμο.

Οι Χούθι ακολουθούν έναν κλάδο του σιιτικού Ισλάμ που βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στην Υεμένη.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ όχι μόνο χαιρέτισε την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αλλά ορκίστηκε και πίστη στο πρόσωπό του.

«Εμείς στη Χεζμπολάχ εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήρια και τις ευλογίες μας με αυτή την ευκαιρία. Ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για πίστη σε αυτή την ευλογημένη προσέγγιση και τη σταθερότητά μας στον δρόμο της πίστης», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επιτιθέμενη στο Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ. Και το Ισραήλ πραγματοποιεί βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις στον Λίβανο, η κυβέρνηση του οποίο τη χαρακτήρισε «παράνομη», με στόχο την καταστολή της.