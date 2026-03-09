Μια συναγωγή υπέστη ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, προσθέτοντας ότι διερευνά τα αίτια του συμβάντος .

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης της Λιέγης.

🇧🇪Explosion at the entrance to a synagogue in Liege, Belgium. No injuries reported. The mayor of Liege calls it a criminal and an “anti-semitic” act. pic.twitter.com/S62nEL7wKN — Geo News (@GeoTienou) March 9, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 π.μ. μπροστά από τη συναγωγή, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα των κτιρίων απέναντι από το δρόμο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Έχει στηθεί περίμετρος ασφαλείας και αναμένεται η ομοσπονδιακή αστυνομία στο σημείο, σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF.

Χτισμένη το 1899, η συναγωγή χρησιμοποιείται επίσης ως μουσείο για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.