Ο Λίβανος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν ρόλο διαμεσολαβητή, προκειμένου να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Την πληροφορία αυτή μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πέντε πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι απαντήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών διεργασιών.