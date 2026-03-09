Ο Μπόμπι Πόρτις, συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, παραδέχθηκε ότι δεν είναι σίγουρος αν ο Έλληνας σταρ θα παραμείνει στην ομάδα την επόμενη σεζόν.

Σε εμφάνισή του στην εκπομπή Run It Back, ο Πόρτις ρωτήθηκε πόσο σίγουρος είναι, σε κλίμακα από το 1 έως το 10, ότι ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στο Μιλγουόκι. Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Είμαι στο 5 αυτή τη στιγμή, αιωρείται η κατάσταση».

Mongolian beef doesn’t exist in Mongolia 🤯 “They asked me what my favorite dish is and I said that dumb s***. It doesn’t exist here, at all.” – @boogiecousins “Chinese food doesn’t exist in China.” – Lou Williams 😂@MichelleDBeadle | @ChandlerParsons | @TeamLou23 pic.twitter.com/DJGgvDueIZ — Run It Back (@RunItBackFDTV) March 9, 2026

Ο 31χρονος ψηλός επισήμανε ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αβέβαιο για τους Μπακς, ειδικά εάν η ομάδα δεν καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο ίδιος αποτελεί βασικό κομμάτι του ροτέισον από το 2020, ενώ έχει ξεχωριστή συνεισφορά από τον πάγκο.

Μάλιστα, ο Πόρτις βρέθηκε στην πρώτη τριάδα της ψηφοφορίας για το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη του NBA το 2023 και το 2024 και παραμένει από τους λίγους παίκτες που συμμετείχαν στο ρόστερ της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021.

Φήμες και αγορές

Παρά τα σενάρια περί ανταλλαγής, μια πιθανή μετακίνηση του Αντετοκούνμπο δεν θεωρείται δεδομένη. Πριν από την προθεσμία ανταλλαγών της 5ης Φεβρουαρίου, οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς και οι Γουόριορς φέρονται να ήταν οι πιο δραστήριες ομάδες για την απόκτησή του. Ωστόσο, οι Μπακς δεν έδειξαν ποτέ διάθεση να συζητήσουν την αποχώρηση του σταρ τους.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι βασική του προτεραιότητα παραμένει η διεκδίκηση ενός ακόμη πρωταθλήματος στο NBA.