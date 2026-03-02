Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που τραυματίστηκε στη γάμπα στις 23 Ιανουαρίου, είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί και θα ηγηθεί των Μιλγουόκι Μπακς στο κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Μαρτίου (02:30) στο Fiserv Forum.

Η επιστροφή του «Greek Freak» αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα, που μετά από την απουσία του έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στην Ανατολική Περιφέρεια, με 26 νίκες και 33 ήττες, στην 11η θέση της κατάταξης.

Βασικός στόχος Playoffs και η διεκδίκηση θέσης στα Play In

Ο βασικός στόχος των Μπακς είναι να φτάσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς (10η θέση, 30-31), για να διεκδικήσουν θέση στα Play In και να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη των Playoffs.

Ο Αντετοκούνμπο, φέτος, έχει αγωνιστεί σε 30 από τα 59 παιχνίδια της ομάδας, με μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ, σουτάροντας με 64,5% αποτελεσματικότητα.