Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρά πλέον περισσότερες από 30 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας του προβλήματος στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί από τα τέλη του 2025. Η απουσία του έχει επηρεάσει εμφανώς τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έχουν χάσει έδαφος στη «μάχη» για μια θέση στα Play-In του NBA.

Παρότι οι ενοχλήσεις δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρως, ο «Greek Freak» έχει επιστρέψει στο γήπεδο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Στόχος είναι να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστικούς ρυθμούς, χωρίς να ρισκάρει πιθανή υποτροπή.

Ο τεχνικός των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, επιβεβαίωσε ότι ο Γιάννης προπονείται και παρουσιάζει καλή εικόνα, ωστόσο απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Δεν γνωρίζω πόσο θα χρειαστεί ακόμη. Πιστεύω πως σύντομα θα προπονηθούμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.