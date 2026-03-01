Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρά πλέον περισσότερες από 30 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας του προβλήματος στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί από τα τέλη του 2025. Η απουσία του έχει επηρεάσει εμφανώς τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έχουν χάσει έδαφος στη «μάχη» για μια θέση στα Play-In του NBA.
Παρότι οι ενοχλήσεις δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρως, ο «Greek Freak» έχει επιστρέψει στο γήπεδο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Στόχος είναι να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστικούς ρυθμούς, χωρίς να ρισκάρει πιθανή υποτροπή.
Ο τεχνικός των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, επιβεβαίωσε ότι ο Γιάννης προπονείται και παρουσιάζει καλή εικόνα, ωστόσο απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Δεν γνωρίζω πόσο θα χρειαστεί ακόμη. Πιστεύω πως σύντομα θα προπονηθούμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Doc Rivers told reporters that Giannis Antetokounmpo got a good workout in yesterday and then regarding a return, Rivers added, “I keep saying it’s close. I just don’t know how soon.” https://t.co/i9KUSV4RjS
— Eric Nehm (@eric_nehm) March 1, 2026