Παρότι παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς πριν από την αναμέτρηση των Milwaukee Bucks με τους Toronto Raptors.

Στην κερκίδα βρισκόταν ο 6χρονος Μέισον, ο οποίος ανακοίνωσε με ένα πλακάτ πως νίκησε τον καρκίνο. Το μήνυμά του δεν πέρασε απαρατήρητο, με αποτέλεσμα να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το μεγάλο του είδωλο.

Ο «Greek Freak» πλησίασε τον μικρό φίλαθλο, του έδωσε ένα δυνατό high five και, με χιούμορ, αστειεύτηκε ότι από τη δύναμή του μάλλον θα χρειαστεί να μείνει άλλες έξι εβδομάδες εκτός παρκέ.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, ενώ δημοσιεύτηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του NBA, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια.

Δείτε το viral βίντεο:

What a moment. 6-year-old Mason, who just beat cancer, gets a mighty high five from his favorite player, Giannis 🥹👏 pic.twitter.com/GdusnnVWde — NBA (@NBA) February 22, 2026