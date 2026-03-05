Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του στη νέα ήττα των Μπακς από τους Χοκς, με το τελικό 131-113 να φέρνει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στα «ελάφια».

Οι Μπακς αν και ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, στο φινάλε ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει άλλη μια φορά ό,τι περνάει από το χέρι του, αλλά να μην είναι αρκετό.

GIANNIS BULLDOZES THROUGH TWO DEFENDERS AND RATTLES THE RIM! pic.twitter.com/BW7B0T73dL — NBA (@NBA) March 5, 2026

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 25 λεπτά και είχε 24 πόντους, ενώ τελείωσε το ματς με 10/15 δίποντα και 4/8 βολές, προσθέτοντας πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Στα τελευταία λεπτά, με τη διαφορά να έχει ανοίξει και την ήττα να μοιάζει αναπόφευκτη, ο Αντετοκούνμπο πέταξε την μπάλα στο στήριγμα της μπασκέτας, δεχόμενος τεχνική ποινή, εμφανώς εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Δείτε τη φάση που εκνευρίζεται ο Γιάννης

«Προτιμώ να έχει συναισθήματα παρά να μην έχει», σχολίασε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, τονίζοντας ότι ο εκνευρισμός ήταν γενικευμένος στην ομάδα.