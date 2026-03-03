Η επανεμφάνισή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ συνδυάστηκε με βαριά ήττα για τους Μπακς, με 108-81 από τους Σέλτικς.

Ο «Greek Freak» στάθηκε στο γεγονός ότι προσπαθεί σταδιακά να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό, έπειτα από απουσία έξι εβδομάδων λόγω τραυματισμού. Όπως ανέφερε, βασικός του στόχος είναι να επανέλθει πλήρως και να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στην ομάδα του στο υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

«Προσπαθώ να βρω ρυθμό. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ για έξι εβδομάδες και η δεύτερη φορά που έπαιξε με επαφές ήταν σήμερα. Νιώθω πως όσο πιο πολύ είμαι σε φόρμα, τόσο περισσότερο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου. Νομίζω πως τώρα, είμαι σε μία κατάσταση που προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Να βρω το πώς μπορώ να ταιριάξω στην ομάδα».