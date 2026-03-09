Βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο δείχνει τον Τζάστιν Μπίμπερ εμφανώς εκνευρισμένο να αντιδρά έντονα απέναντι σε παπαράτσι.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος με φωτογράφους, στους οποίους μάλιστα πέταξε ένα μπουκάλι νερού. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

@tmz Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳 🎥 Backgrid ♬ original sound – TMZ

Ο Μπίμπερ βρισκόταν σε εστιατόριο του West Hollywood μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ. Όταν το ζευγάρι κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ για να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, δέχθηκε την πολιορκία παπαράτσι που προσπαθούσαν να αποσπάσουν πλάνα τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο τραγουδιστής αντέδρασε έντονα και, τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητο, πέταξε ένα μπουκάλι προς το μέρος των φωτογράφων. Το αντικείμενο δεν τραυμάτισε κανέναν, καθώς έπεσε στο έδαφος.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό έληξε χωρίς σοβαρό συμβάν, το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πλήθος σχολίων για τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη.